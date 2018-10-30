В автоаварии погиб композитор автор песен ряда российских эстрадных артистов Владимир Бородин

Фото с личной страницы композитора в социальной сети

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор Владимир Бородин погиб в автомобильной аварии в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил сайт Vesti.ru

Авария случилась 29 октября. Сын и невестка композитора находятся в тяжелом состоянии в больнице. Композитора похоронят на кладбище в городе Домодедово 31 октября.

Бородин написал много песен, которые в 90-е и 2000-е пели известные эстрадные артисты.-0-