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В автоаварии погиб композитор автор песен ряда российских эстрадных артистов Владимир Бородин

В мире 30.10.2018 | 00:51
Фото с личной страницы композитора в социальной сети
Фото с личной страницы композитора в социальной сети

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор Владимир Бородин погиб в автомобильной аварии в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил сайт Vesti.ru

Авария случилась 29 октября. Сын и невестка композитора находятся в тяжелом состоянии в больнице. Композитора похоронят на кладбище в городе Домодедово 31 октября.

Бородин написал много песен, которые в 90-е и 2000-е пели известные эстрадные артисты.-0-

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