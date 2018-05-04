В Азербайджане начали проводить операции по трансплантации роговицы глаза

Ввоз в Азербайджан роговицы глаза и операции по ее трансплантации пациентам уже осуществляются. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов, сообщает
Ахлиман Амирасланов подчеркнул, что разрешение клиникам на проведение данной операции выдается соответствующим органом исполнительной власти и определяется врач, который будет проводить такую операцию.
Депутат Муса Гулиев в свою очередь отметил, что нет никаких препятствий для ввоза в Азербайджан роговицы глаза, в связи с этим создана необходимая законодательная база.
Ранее ведущий научный сотрудник Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева отметила, что в ближайшие недели в Азербайджане начнется трансплантация пациентам роговицы глаза.
"В центре зарегистрировано более 3 000 пациентов для трансплантации роговицы глаза. Планируется привозить роговицу из Ирана, США и России. Операции будут проводиться в Национальном центре офтальмологии", - сказала Фарах Абдулалиева.-0-
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