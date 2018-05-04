В Азербайджане начали проводить операции по трансплантации роговицы глаза

Ввоз в Азербайджан роговицы глаза и операции по ее трансплантации пациентам уже осуществляются. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов, сообщает Trend .

Ахлиман Амирасланов подчеркнул, что разрешение клиникам на проведение данной операции выдается соответствующим органом исполнительной власти и определяется врач, который будет проводить такую операцию.

Депутат Муса Гулиев в свою очередь отметил, что нет никаких препятствий для ввоза в Азербайджан роговицы глаза, в связи с этим создана необходимая законодательная база.

Ранее ведущий научный сотрудник Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева отметила, что в ближайшие недели в Азербайджане начнется трансплантация пациентам роговицы глаза.

"В центре зарегистрировано более 3 000 пациентов для трансплантации роговицы глаза. Планируется привозить роговицу из Ирана, США и России. Операции будут проводиться в Национальном центре офтальмологии", - сказала Фарах Абдулалиева.-0-