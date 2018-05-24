В Азербайджане отменяется ограничение по возрасту при приеме в первый класс

В Азербайджане отменяется существующее ограничение по возрасту при приеме детей в первый класс, сказал Trend 24 мая председатель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли.

На данный момент в Азербайджане в первый класс общеобразовательных школ принимаются дети, которым 6 лет исполнилось до 15 сентября.

По словам Исы Габиббейли, дети, которым исполнилось шесть лет, будут приниматься в первый класс независимо от месяца рождения. В связи с этим в закон "Об образовании" вносятся изменения, которые "создадут возможность привлекать в подготовительные группы всех пятилетних детей и принять в первый класс всех детей, которым исполнится шесть лет до конца календарного года", - отмечает Иса Габиббейли.

"В Азербайджане к дошкольному образованию привлечено почти 90% детей", - сказал председатель комитета.-0-