В Азербайджане при столкновении автобуса с поездом пострадали 19 человек, погиб ребенок

1 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане при столкновении пассажирского автобуса с поездом пострадали 17 взрослых и 2 детей, один ребенок скончался по дороге в больницу.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, 1 октября пассажирский автобус столкнулся с двигавшимся поездом в поселке Бина Хазарского района.

По словам главы пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадировой, в столкновении нет вины машиниста поезда. Водитель автобуса заехал на охраняемую территорию, въезд на которую запрещен, и выехал на путь. "Эта территория является охраняемой. Шлагбаумы с обеих сторон железной дороги были закрыты", - отметила Севиндж Гадирова.

Глава пресс-службы добавила, что скорость поезда составляла 30 км/ч. На месте происшествия проводится расследование.-0-