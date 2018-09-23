В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение второго в мире по величине грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло 23 сентября на Апшеронском полуострове в 35 км к юго-западу от столицы Азербайджана Баку. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Первое извержение вулкана произошло в 8:53 по местному времени, второе - в 9:58. Высота выброса грязи составила 200-300 м. В итоге извержения на территории, расположенной рядом с вулканом, образовались трещины глубиной до 40 м

Перед этим грязевой вулкан Отман-Боздаг извергался 6 февраля 2017 года.-0-