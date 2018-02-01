В Азербайджане запрещена продажа лекарств детям до 14 лет

1 февраля, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане запрещена продажа лекарств лицам, не достигшим 14 лет. Соответствующие поправки в закон "О лекарственных средствах" были внесены сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Поправка направлена на то, чтобы запретить продажу лекарственных средств лицам в возрасте до 14 лет в целях предотвращения вреда их здоровью и жизни.-0-
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