В Багдаде подорвали кортеж главы совета

Кортеж главы совета провинции Багдад Рияда аль-Адада подорвали 13 января в одном из северных районов столицы. Сам глава не пострадал, но погиб один из его охранников.

Атаку провел террорист-смертник на площади Аден. Он целился в кортеж аль-Адада. В результате один из телохранителей погиб, трое получили ранения.

Также погибли еще семь человек - случайные прохожие и правоохранители. Еще восемь получили ранения. Террорист передвигался на мотоцикле и привел в действие взрывчатку, поравнявшись с автомобилем главы провинции.