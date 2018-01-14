В Багдаде подорвали кортеж главы совета

Кортеж главы совета провинции Багдад Рияда аль-Адада подорвали 13 января в одном из северных районов столицы. Сам глава не пострадал, но погиб один из его охранников.
Атаку провел террорист-смертник на площади Аден. Он целился в кортеж аль-Адада. В результате один из телохранителей погиб, трое получили ранения.
Также погибли еще семь человек - случайные прохожие и правоохранители. Еще восемь получили ранения. Террорист передвигался на мотоцикле и привел в действие взрывчатку, поравнявшись с автомобилем главы провинции.
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