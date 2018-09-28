В Багдаде застрелили королеву красоты и женскую активистку Тару Фарес

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Ирака застрелили королеву красоты и женскую активистку Тару Фарес. В возрасте 19 лет она получила титул "Мисс Багдад". Первый конкурс состоялся несмотря на протесты религиозной общественности. Об инциденте сообщает телекомпания CNN.
Преступники открыли огонь по машине, в которой находилась иракская модель. От полученных ранений она скончалась на месте стрельбы.
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