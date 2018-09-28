В Багдаде застрелили королеву красоты и женскую активистку Тару Фарес

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Ирака застрелили королеву красоты и женскую активистку Тару Фарес. В возрасте 19 лет она получила титул "Мисс Багдад". Первый конкурс состоялся несмотря на протесты религиозной общественности. Об инциденте сообщает телекомпания CNN.

Преступники открыли огонь по машине, в которой находилась иракская модель. От полученных ранений она скончалась на месте стрельбы.