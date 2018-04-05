В Бахрейне найдено нефтяное месторождение с запасами 80 млрд баррелей

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В островном государстве Бахрейн найдено крупное месторождение нефти, сообщает Bahrain News Agency.

Нефть была обнаружена в бассейне Халидж-аль-Бахрейн, который занимает около 2 тыс. кв.км на мелководье у западного побережья страны. Объем запасов нефти оценивается в примерно 80 млрд баррелей. Как рассказал министр нефти Бахрейна Мохаммед бин Халифа аль-Халифа, в районе месторождения также открыты запасы газа, их объем оценивается в 280-570 млрд куб.м.

Это крупнейшее месторождение нефти и газа в истории страны. Бахрейн начал добычу нефти в 1932 году, став первым среди своих соседей по Персидскому заливу. На сегодня Бахрейн добывает 45 тыс. баррелей нефти в сутки. Страна не является членом ОПЕК, но присоединилась к соглашению по нефтяному сотрудничеству, предполагающему добровольное сокращение нефтедобычи для корректировки мировых цен на углеводороды.-0-