В Бахрейне обрушился жилой дом: 4 человека погибли, 20 ранены

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бахрейне произошло обрушение жилого дома, четыре человека погибли, как минимум 20 ранены, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в столице страны Манаме. По предварительным данным, три человека скончались на месте, еще один в больнице.

Пока неизвестно, что стало причиной обрушения здания. Также не уточняется, могут ли под обломками еще находиться люди.-0-