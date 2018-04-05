В Баку открылась министерская конференция Движения неприсоединения

5 апреля, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. В Бакинском конгресс-центре 5 апреля состоялась церемония открытия министерской конференции Движения неприсоединения на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

На открытии конференции выступил с торжественной речью президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Свыше 800 представителей государств и международных организаций, участвующих в Движении неприсоединения, а также получивших статус наблюдателя, представители стран и организаций, приглашенных в качестве особых гостей, собрались на данном мероприятии.

Всего в Движении неприсоединения участвуют 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

В настоящее время в Движении неприсоединения председательствует Боливарианская Республика Венесуэла. На мероприятии по поводу открытия конференции представитель Венесуэлы, министр народной власти по иностранным делам Хорхе Арреас Монсеррат отметил, что главным вопросом для движения является "обеспечение устойчивого развития, мира и международной безопасности". Он коснулся значения активизации деятельности по укреплению международной безопасности, в частности нераспространению ядерного оружия.

На конференции минутой молчания почтили память президентов и лидеров, ушедших из жизни после последнего Саммита Движения неприсоединения, проведенного в венесуэльском городе Маргарита.

Председателем конференции министров выбран министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.-0-