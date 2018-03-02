В Баку при пожаре в наркоцентре погибли 24 человека

2 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. При пожаре в Республиканском наркологическом центре в Баку погибли 24 человека, говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.
Отмечается, что 34 человека удалось спасти, трое их них размещены в Республиканском токсикологическом центре.
Сильный пожар в Республиканском наркоцентре, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошел сегодня утром. Огонь потушен, о причинах происшествия пока не сообщается.-0-
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