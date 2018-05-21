21.05.2018 15:59:21
В Баку при взрыве в кафе погибли два человека
21 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. При взрыве в одном из кафе в Баку погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Азербайджана.
Пострадавшие с ожогами различной степени доставлены в Республиканский ожоговый центр. Их состояние оценивается как тяжелое.-0-
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