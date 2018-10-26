26 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Баку принята декларация VI Международного гуманитарного форума.

В декларации отмечается, что работа форума внесет вклад в расширение и развитие сотрудничества. "Мы подтверждаем, что в Азербайджане были достигнуты большие успехи по сохранению и повышению человеческого капитала, а также успехи, которые в целом обеспечивают высокие результаты в сфере устойчивого инклюзивного развития", - говорится в декларации.

Также в документе особо подчеркивается важность формирования представления об экологической цивилизации, стимулирования различной деятельности, направленной на применение эффективной модели заботливого отношения к природным ресурсам, разумного отношения к проведению необходимых мероприятий в связи с изменением климата.

Кроме того, в декларации были затронуты и гуманитарные вопросы. "Мы призываем различные международные и национальные структуры, специализирующиеся в сферах человеческого развития и гуманитарного сотрудничества, к формированию среды толерантности и взаимного уважения, постоянному проведению форумов, конференций и круглых столов, направленных на решение современных глобальных и локальных вызовов. Считаем необходимым принятие этой декларации и использование ее с целью усиления сотрудничества в гуманитарной сфере", - говорится в документе.

Участники форума считают, что это мероприятие обеспечивает совершенствование управления, производства, научных и информационно-коммуникационных технологий.

В Баку 25 октября начал работу VI Международный гуманитарный форум, тема которого "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека". В двухдневном форуме участвует более 580 представителей, включая 416 зарубежных гостей из 86 стран и 24 международных организаций.-0-