В Баку проходит Azerbaijan Fashion Week

В Баку с 17 по 19 мая в отеле Fairmont Baku Flame Towers проходит Неделя моды Azerbaijan Fashion Week, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Об этом сообщает Trend.

Первый день показов открыл известный казахстанский дизайнер Alex Chzhen. В его новой коллекции сезона осень-зима 2018/19 прослеживалась игра между черно-белыми линиями и клеточными принтами, сдобренными мотивационными слоганами "Never give up on your dreams".

Вторым шоу первого дня Azerbaijan Fashion Week стал показ грузинского бренда Mak Mari, который вновь продемонстрировал все обязательные составляющие грузинской fashion-школы, включая монохромность, асимметрию, oversize халаты-плащи и стеганные куртки, напоминающие кимоно. Особо интересно смотрелись принты, выполненные в виде кружев.

Третий показ первого дня казахстанского дизайнера Yerlan Zholdasbek привнес на подиум восточной эстетики. Яркие принты, характерные для среднеазиатского региона, и свободные летящие силуэты были подчеркнуты украшениями, вдохновленными самой природой - блестящими брошами-гранатами и ожерельями из перцев.

Азербайджанский дизайнер Jemma Aleksander представила стильные приталенные женские брючные костюмы. Их преимущество в том, что они уместно смотрятся и на подиуме. Оригинальные детали, к примеру, удлиненные с одной стороны полы пиджаков, придают образу богемность и неординарность.

При создании своей новой коллекции казахстанский дизайнер Di Siitova вдохновлялась классическими американскими вестернами. Результатом послужили аксессуары, позаимствованные у индейских племен: венец из перьев на голове с характерными для ковбоев элементами, к примеру, бахромой на сапогах.

Также на подиуме Azerbaijan Fashion Week были представлены две капсульные коллекции известного азербайджанского дизайнера заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой. Связывающим звеном между ними стало использование такого материала, как шелк. Первая коллекция была посвящена одному из самых красивых символов Азербайджана, популярному мотиву в орнаменте тканей - гранату, вторая коллекция была создана из уникального узбекского шелка - иката.

Следующими на подиум ступили модели в новой коллекции молодого азербайджанского бренда Forte Fashion. Создатели бренда поставили себе цель создавать яркую современную одежду в доступном ценовом диапазоне и в своем стремлении готовы даже посостязаться с мировыми гигантами масс-маркета, представленными на азербайджанском рынке.

В первый день Недели моды на подиуме были представлены и вечерние наряды. Пышные вечерние и свадебные платья, изобилующие большим количеством вышивок и кружев - такой предстала зрителю коллекция ателье Ajour.

"50 оттенков розового" - именно так можно вольно назвать коллекцию дебютанта подиума Azerbaijan Fashion Week - бренда Kengerli, закрывавшего первый день показов. Создатель бренда, известный фотограф Джалал Кенгерли, представил вниманию зрителей очень женственную коллекцию, выполненную во всевозможных оттенках розового цвета. Воздушность нарядов, прозрачность тканей, большое количество вышивки, использование перьев и кристаллов стали характерными элементами его новой коллекции.-0-