В Баку столкнулись грузовик и автобус

12 июля, Баку /БЕЛТА - Trend/. На автомагистрали в Баку сегодня утром столкнулись грузовой автомобиль и автобус. В результате аварии один человек погиб, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.
ДТП произошло по вине водителя грузового автомобиля, который заснул за рулем. Грузовик на скорости столкнулся с пассажирским автобусом, который несколько раз перевернулся.
Трое пострадавших после оказания медицинской помощи на месте происшествия были отпущены домой, остальные госпитализированы.-0-
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