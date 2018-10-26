В Баку завершился VI Международный гуманитарный форум

26 октября, Баку /БЕЛТА - Азертадж/. В Баку 26 октября завершился VI Международный гуманитарный форум, посвященный теме "Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека".

Подводя итоги форума, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что в двухдневном международном мероприятии приняли участие более 580 представителей из более чем 90 стран и 24 международных организаций. В форуме приняли участие два заместителя Генерального секретаря ООН, руководители таких организаций, как ИСЕСКО, Экономический и социальный совет ООН (ECOSOC), заместители руководителей ЮНЕСКО, Исполнительного комитета СНГ. Кроме того, в мероприятиях приняли участие вице-президент Судана, заместители премьер-министров России и Словакии, председатели и заместители председателей парламентов Беларуси, Словении, Уругвая, России, Египта, Италии и Эстонии, министры и заместители министров, омбудсмены, депутаты, руководители дипломатических представительств, руководители компаний, научные деятели и эксперты из многочисленных республик.

На форуме были обсуждены важные вопросы, беспокоящие современный мир. Абульфас Гараев отметил, что в течение двух дней на различных сессиях и панелях было заслушано более 150 докладов. В центре внимания форума были поиски путей для реализации креативных идей, которые сформируют будущий мир, были изучены пути решения актуальных вопросов.

Кроме того, министр культуры подчеркнул, что проведение форума в Баку представляет особое значение с точки зрения демонстрации миру азербайджанской модели толерантности.

Выразив признательность всем гостям, министр пригласил их принять участие в V Всемирном форуме межкультурного диалога, который состоится в следующем году.

VI Международный гуманитарный форум проходил в Баку 25-26 октября.-0-