В Балтийском море бушует шторм и размывает Куршскую косу

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шторм в Балтийском море бушует третьи сутки и размывает берег Куршской косы в Калининградской области. Работники национального парка и пограничники укрепляют берег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

"Из-за шторма, который продолжается в Калининградской области с 23 октября, сотрудники нацпарка ведут работы по созданию заграждения для морских вод. Отсутствие эффективных берегоукрепительных сооружений вынуждает национальный парк принимать меры против затопления леса и дороги", - говорится в сообщении пресс-службы.

На втором километре косы сооружен вал из двух тысяч мешков с песком. Пока вода на дорогу, проходящую по косе, не вышла. Пограничники выкладывают мешки, чтобы преградить доступ воде.-0-