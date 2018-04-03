В Бангкоке произошел пожар в многоэтажке: три человека погибли, более 60 пострадали

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в многоквартирном жилом доме в Бангкоке (Таиланд) унес жизни трех человек, более 60 пострадали, сообщает ТАСС.

Пожар произошел в 14-этажном доме, где расположено порядка 200 квартир. Огонь вспыхнул на 12-м этаже. В результате десятки людей оказались заблокированными на верхних этажах, им понадобилась помощь спасателей. Большинство пострадавших получили отравление угарным газом и были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной возгорания стала старая электропроводка. Также сообщается, что в здании не сработала противопожарная система тушения.-0-