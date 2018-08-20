В Бангладеш при пожаре на нефтехранилище погибли два человека

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Кхулна на юго-западе Бангладеш произошел пожар на нефтехранилище, два человека погибли, шесть получили ранения, сообщает местное интернет-издание bdnews24.com.

В борьбе с огнем было задействовано пять пожарных бригад. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Причины инцидента пока не сообщаются.-0-