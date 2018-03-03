В банке Рио-де-Жанейро захватили заложников

Неизвестные злоумышленники совершили нападение на банковское отделение в бразильском Рио-де-Жанейро. В ходе захвата они забаррикадировались внутри и удерживают заложников. Об этом сообщает ряд информагентств.
Инцидент зафиксирован в районе Мадурейра, что на севере города. На месте происшествия сконцентрированы полицейские силы. Они ведут переговоры с предполагаемыми преступниками.
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