В банке Рио-де-Жанейро захватили заложников

Неизвестные злоумышленники совершили нападение на банковское отделение в бразильском Рио-де-Жанейро. В ходе захвата они забаррикадировались внутри и удерживают заложников. Об этом сообщает ряд информагентств.

Инцидент зафиксирован в районе Мадурейра, что на севере города. На месте происшествия сконцентрированы полицейские силы. Они ведут переговоры с предполагаемыми преступниками.