В Барселоне грузовик въехал в толпу - 7 пострадавших

В Барселоне водитель грузового автомобиля непредумышленно направил машину на пешеходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Europa Press.
Инцидент произошел в четверг вечером. После наезда на толпу транспортное средство врезалось в дерево. Сообщается, что в результате произошедшего легкие травмы получили 7 человек, включая самого водителя и мотоциклиста, оказавшегося поблизости.
По предварительной информации, у грузовика была проблема с тормозами.
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