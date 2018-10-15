В Барселоне при пожаре в жилом доме пострадали 18 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барселоне (Испания) произошел пожар в жилом доме, пострадали не менее 18 человек, сообщает испанская газета El Pais.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Полиция уже задержала предполагаемого преступника. Его личность и мотивы пока не раскрываются.

Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в критическом состоянии. Также сообщается, что среди пострадавших два сотрудника пожарных служб.-0-