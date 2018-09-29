В Барселоне произошли столкновения протестующих каталонцев с полицией

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барселоне прошли акции протеста сторонников и противников независимости Каталонии, итогом которых стало столкновение с полицией, сообщает Reuters.

Тысячи людей заполнили центральную часть Барселоны за два дня до годовщины референдума за независимость испанского региона, который в итоге не был признан Мадридом. С тех пор в Каталонии чувствуется напряженность, демонстрации происходят регулярно.

В этот раз группы за независимость после собственной акции решили помешать демонстрации в поддержку испанской полиции, помогавшей предотвратить отделение региона год назад. Стражи правопорядка попытались преградить дорогу митингующим, что в результате привело к столкновениям. Протестующие пустили в ход против представителей сил правопорядка краску, дымовые шашки и жестяные банки. Полицейские применили дубинки. Два человека арестованы.

Так называемый референдум о независимости, в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость.-0-