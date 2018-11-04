В Башкирии автомобиль протаранил толпу

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель иномарки протаранил толпу в поселке Раевка в Башкирии и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает российский Пятый канал.

Инцидент произошел 4 ноября.

На кадрах с камер наружного видеонаблюдения видно, что водитель пытался выехать с парковки, но путь ему преграждала группа мужчин. Он посигналил фарами, чтобы люди уступили дорогу, но к машине подбежали пара человек и стали пытаться открыть двери автомобиля. После этого сидевший за рулем резко нажал на газ. Машина въехала прямо в толпу и задела несколько человек.

Мужчины пытались окружить автомобиль и начали его раскачивать, но водитель прорвался сквозь оцепление и уехал. На данный момент его задержала полиция.-0-