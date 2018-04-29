В Башкирии столкнулось два катамарана с туристами, погибла женщина

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Башкирии на реке Малый Инзер (порог Айгир) столкнулись два катамарана, погибла женщина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Республики Башкоторстан.
На катамаране находилось девять человек. Спасатели вытащили из воды 29-летнюю женщину. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. "К сожалению в результате происшествия погибла 33-летняя женщина", - констатировали в МЧС.
Туристическая группа, в составе которой находилась погибшая, прошла предварительную регистрацию. Вторая группа, по предварительным данным, в органах МЧС России не зарегистрировалась.-0-
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