В Батуми городской автобус столкнулся с грузовиком, 9 человек ранены

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек, в том числе двое иностранных граждан, получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Батуми, сообщает "Первый канал" грузинского телевидения.
По данным полиции, на одной из улиц произошло столкновение городского автобуса и грузовика. Причины аварии пока не сообщаются.
Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое.
Батуми расположен в Аджарии на побережье Черного моря. Город является крупным туристическим центром Грузии.-0-
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