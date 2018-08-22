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В Батуми городской автобус столкнулся с грузовиком, 9 человек ранены

В мире 22.08.2018 | 11:59
Фото из архива
Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек, в том числе двое иностранных граждан, получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Батуми, сообщает "Первый канал" грузинского телевидения.

По данным полиции, на одной из улиц произошло столкновение городского автобуса и грузовика. Причины аварии пока не сообщаются.

Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Батуми расположен в Аджарии на побережье Черного моря. Город является крупным туристическим центром Грузии.-0-

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Теги
Грузия, ДТП, травматизм
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