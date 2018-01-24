В Бельгии хотят ужесточить законодательство в отношении нелегальных мигрантов

Власти Бельгии планируют ужесточить закон по борьбе с нелегальной миграцией. Он позволит правоохранителям вторгаться в дома и арестовывать как не имеющих виз гостей, так и владельцев помещений.
Комитет по внутренним делам Федерального Парламента Бельгии рассматривает проект закона, предусматривающий меры по ограничению нелегальной миграции. Пока власти не могут депортировать лицо, не имеющее разрешения на пребывание в стране, если оно располагается в своем или принадлежащем кому-то жилище.
Еще минувшим летом в стране создали организацию, оказывающую помощь бездомным мигрантам. Неравнодушные граждане могли забирать к себе бездомных и спасать таким образом от высылки из Бельгии. Готовность в оказании помощи выразили 4 тыс. семей, приютившие с наступлением зимы от 400 до 600 нелегалов.
Активист названной организации Мехди Кассу заявил: "Мы хотим, чтобы беженцев расселяли в домах граждан по всей Европе. Такая политика основывается на гуманности и реальном положении на местах".
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