В Бельгии хотят ужесточить законодательство в отношении нелегальных мигрантов

Власти Бельгии планируют ужесточить закон по борьбе с нелегальной миграцией. Он позволит правоохранителям вторгаться в дома и арестовывать как не имеющих виз гостей, так и владельцев помещений.

Комитет по внутренним делам Федерального Парламента Бельгии рассматривает проект закона, предусматривающий меры по ограничению нелегальной миграции. Пока власти не могут депортировать лицо, не имеющее разрешения на пребывание в стране, если оно располагается в своем или принадлежащем кому-то жилище.

Еще минувшим летом в стране создали организацию, оказывающую помощь бездомным мигрантам. Неравнодушные граждане могли забирать к себе бездомных и спасать таким образом от высылки из Бельгии. Готовность в оказании помощи выразили 4 тыс. семей, приютившие с наступлением зимы от 400 до 600 нелегалов.

Активист названной организации Мехди Кассу заявил: "Мы хотим, чтобы беженцев расселяли в домах граждан по всей Европе. Такая политика основывается на гуманности и реальном положении на местах".