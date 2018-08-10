В Бельгии из-за забастовки пилотов Ryanair могут отменить более 100 рейсов

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовка пилотов ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair приведет к отмене 10 августа более 100 авиарейсов в Бельгии, что затронет интересы 15 тыс. пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую медиагруппу Tests-Achats.

Большинство рейсов авиакомпании Ryanair будет отменено в аэропорту города Шарлеруа. В брюссельском международном аэропорту Завентем ожидается отмена около 25 рейсов.

Ситуация усугубляется тем, что пилоты Ryanair также бастуют в соседних Нидерландах и Германии, что значительно осложняет возможности авиакомпании по переброске экипажей для обеспечения ключевых направлений. Забастовки экипажей авиакомпании ожидаются также в Ирландии и Швеции. Так, в Швеции сегодня будут отменены 22 рейса компании. Пассажирам вернут деньги за купленные билеты, или они могут перебронировать их на другое время.

Целью забастовки является повышение социальных стандартов и оплаты труда пилотов и бортпроводников. Кроме того, экипажи лоукостера требуют, чтобы компания применяла местное законодательство по проведению забастовок, которое в Бельгии, Германии или Нидерландах значительно мягче по отношению к бастующим, чем в Ирландии.-0-