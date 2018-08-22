В Бельгии неизвестный напал с ножом на людей

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском городе Пломбьер мужчина с ножом напал на посетителей ресторана. В результате нападения погибли три человека. Есть пострадавшие. Об этом сообщает общественная компания RTBF.

По информации издания La Meuse, пострадавших на вертолетах доставили в больницу. Место происшествия оцеплено. Преступник был убит полицией во время задержания. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

"Этот акт не носит террористического характера и относится к частной сфере. Преступник обезврежен. Никакой опасности для населения нет", — сообщил в своём Facebook бургомистр коммуны Пломбьер Тьерри Виммер.