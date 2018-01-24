В Бельгии полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчине

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгийские полицейские открыли огонь по вооруженному ножом мужчине на вокзале в городе Гент, сообщают информагентства.
По данным полиции, мужчина с ножом в руках зашел в здание вокзала и направился в сторону сотрудников правопорядка. Те были вынуждены произвести несколько выстрелов. Злоумышленник получил ранения и был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.
Личность и мотивы нападавшего пока не раскрываются. Ведется следствие.-0-
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