В бельгийских магазинах торговали просроченным мясом

Некондиционное и просроченное мясо выявили на прилавках в Бельгии. Большая часть просроченных продуктов поставлялась предприятием Veviba, передают информагентства.
Министр сельского хозяйства королевства Дени Дюкарма и Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети потребовали изъять просрочку из магазинов. Поводом к этому послужила проверка производства по обвалке и заморозке мясных полуфабрикатов в городе Вервье.
Фарш "америкен", который в Бельгии употребляют в сыром виде, признан угрожающим здоровью потребителей. Компания Veviba занимает около трети мясного рынка страны. Принято решение временно лишить производителя лицензии.
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