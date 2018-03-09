В бельгийских магазинах торговали просроченным мясом

Некондиционное и просроченное мясо выявили на прилавках в Бельгии. Большая часть просроченных продуктов поставлялась предприятием Veviba, передают информагентства.

Министр сельского хозяйства королевства Дени Дюкарма и Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети потребовали изъять просрочку из магазинов. Поводом к этому послужила проверка производства по обвалке и заморозке мясных полуфабрикатов в городе Вервье.

Фарш "америкен", который в Бельгии употребляют в сыром виде, признан угрожающим здоровью потребителей. Компания Veviba занимает около трети мясного рынка страны. Принято решение временно лишить производителя лицензии.