В бельгийском Антверпене прогремел взрыв, обрушивший жилое здание

В результате сильного взрыва, случившегося в одном из домов, расположенных в Антверпене, ранения получили несколько человек (не менее пяти). Также почти полностью обрушилось жилое здание.
Полиция не связывает инцидент с терроризмом. Вероятнее всего, речь идет о взрыве бытового газа.
На месте продолжают работать экстренные службы. По некоторым данным, взрывная волна затронула три дома.
Продолжаются поиски раненых.
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