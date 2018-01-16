В бельгийском Антверпене прогремел взрыв, обрушивший жилое здание

В результате сильного взрыва, случившегося в одном из домов, расположенных в Антверпене, ранения получили несколько человек (не менее пяти). Также почти полностью обрушилось жилое здание.

Полиция не связывает инцидент с терроризмом. Вероятнее всего, речь идет о взрыве бытового газа.

На месте продолжают работать экстренные службы. По некоторым данным, взрывная волна затронула три дома.

Продолжаются поиски раненых.