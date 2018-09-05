В бельгийском Генте установили памятную плиту в честь русских воинов, павших в годы Первой мировой

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятная плита в честь 12 русских воинов, погибших в Бельгии в годы Первой мировой войны, открыта в городе Генте. Об этом сообщает ТАСС. Мемориал установлен по инициативе генерального консульства России в Бельгии при поддержке местных активистов и российско-бельгийского общества дружбы "Спутник".

Торжественная церемония открытия прошла на мемориальном кладбище Гента "Вестербеграафплаатс", где погребены русские воины.

Открытие мемориала прошло в рамках цикла мероприятий, посвященных 60-летию установления побратимских связей между Санкт-Петербургом и Антверпеном.-0-