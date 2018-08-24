В бельгийском порту нашли почти две тонны кокаина

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.В порту бельгийского города Гент правоохранители нашли почти 2 т кокаина, которые оценили в 100 млн евро. Об этом сообщает газета De Telegraaf.
Кокаин был расфасован в 1900 пакетов, которые были спрятаны в трех контейнерах с плиткой из Бразилии.
Следователи федеральной полиции ведут следствие, чтобы установить злоумышленников.-0-
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