В Белом доме прошел пасхальный праздник с участием президента и первой леди США

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный детский праздник Пасхи состоялся на лужайке у Белого дома. Президент США Дональд Трамп с супругой приняли в своей резиденции маленьких гостей, которым посчастливилось выиграть приглашение в открытой февральской лотерее. Об этом сообщает ТАСС.

Более 30 тыс. взрослых и детей из разных регионов Соединенных Штатов получили от четы Трамп приглашения на пасхальное торжество. Программа мероприятия в этом году включала музыкальные выступления, цирковые трюки, спортивные игры, приготовление всевозможных угощений. Публику развлекали приглашенные знаменитости и актеры в костюмах пасхальных зайцев, супергероев и других узнаваемых персонажей.

Кульминацией праздника стала традиционная детская забава - катание по газону разноцветных пасхальных яиц. Этот обычай зародился в 1878 году, когда 19-й президент США Ратерфорд Хейс предложил ежегодно на следующий день после Пасхального воскресенья, отмечаемого в стране по Григорианскому календарю, устраивать перед резиденцией праздничные гулянья. В годы Первой и Второй мировых войн Белый дом отказался от проведения пасхальных торжеств. В 1953 году традицию возродил 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр.-0-