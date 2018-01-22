В Бердянске мужчина во время задержания взорвал гранату

22 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Бердянске взорвалась граната во время полицейской спецоперации, тяжело ранены трое полицейских, злоумышленник погиб. Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня после 9 часов утра в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник использовал гранату и погиб. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь", - написал он.-0-