В Берлине эвакуируют 10 тыс. человек из-за авиабомбы времен Второй мировой войны

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине сегодня проводят эвакуацию 10 тыс. человек из-за обнаружения британской авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные берлинской полиции.

Отмечается, что людей эвакуируют в радиусе 800 м от места нахождения авиабомбы.

Снаряд весом в 500 кг был найден во время строительных работ вблизи от главного ж/д вокзала Берлина. В связи с проводимой операцией по вывозу авиабомбы за пределы города изменится маршрут движения поездов.

Проводимая операция вызвала заторы в Берлине.

Ранее в апреле в немецком городе Падерборн эвакуировали около 26 тыс. жителей в связи с операцией по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны. На время проведения операции была объявлена эвакуация в радиусе 1,5 км от места опасной находки.-0-