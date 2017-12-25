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В Берлине неизвестный въехал в офис правящей партии

В мире 25.12.2017 | 18:55

Неизвестный мужчина на легковом автомобиле атаковал головной офис правящей Социал-демократической партии Германии. Это произошло вечером 24 декабря накануне католического Рождества. В результате инцидента водитель получил травмы головы и был госпитализирован, передают информагентства.

Спустя несколько часов после случившегося 58-летний водитель заявил следователю, что хотел таким образом покончить с собой. Сообщается, что автомобиль слегка повредил вестибюль дома имени Вилли Брандта.

Впоследствии в машине подозреваемого нашли канистры с бензином и зажигательную смесь. Стало известно, что ранее он разместил сумку с горючими веществами у офиса ХДС (Христианско-демократического союза). Соответствующее сообщение оставил сторож здания ХДС, сообщивший, что неизвестный оставил сумку у входа в здание примерно в 22-50. Правоохранители обезвредили подозрительный пакет, в котором находились баллоны с газом и жидкость для розжига.

Это позволило полиции возбудить дело по статье "Поджог при отягчающих обстоятельствах". Неизвестно, сколько людей находилось в штаб-квартире правящей партии накануне, но о пострадавших ничего не сообщается.

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Теги
Германия, происшествия, реагирование на ЧС
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