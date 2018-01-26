В Бишкеке от переохлаждения погибли 15 человек

26 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Бишкеке с начала января от переохлаждения скончались 15 человек, в основном люди без определенного места жительства. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Отмечается, что все погибшие были найдены уже без признаков жизни.

По данным синоптиков, с 26 по 29 января на территории Кыргызстана ожидается аномально холодная погода. Ночная температура воздуха в некоторых районах страны может опуститься до минус 35 градусов, в горных районах - до минус 45, возможен сход снежных лавин. В школах приостановлен учебный процесс.

В связи с резким похолоданием подразделения МЧС перешли на усиленный режим несения службы.-0-