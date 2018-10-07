В Болгарии убили журналистку

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN 30-летнюю Викторию Маринову. Об этом сообщает болгарский телеканал NOVA TV. Тело убитой нашел местный житель в зеленой зоне у Дуная. Смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.

Рядом найдены вещи убитой. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.

Полиция отрабатывает несколько версий преступления, в том числе и причину ее профессиональной деятельности.-0-