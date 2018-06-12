В Болгарии упал военный вертолет: двое погибших и один пострадавший

Военно-транспортный вертолет Ми-17 потерпел крушение во время учебного полета в районе аэропорта в городе Пловдив в Болгарии. Два человека погибли, один ранен.
11 июня около 20:30 часов по местному времени во время планового полета вертолет Ми-17 упал с высоты 50 метров в районе авиабазы Крумово. На борту находились три военнослужащих. Командир экипажа и пилот-помощник при крушении погибли, бортинженер госпитализирован в больницу. Его состояние медики оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет
Наиболее вероятной причиной аварии эксперты называют неожиданно возникшую техническую неполадку. Более точную причину назовут, когда закончится расследование.
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