В Болгарии упал военный вертолет: двое погибших и один пострадавший

Военно-транспортный вертолет Ми-17 потерпел крушение во время учебного полета в районе аэропорта в городе Пловдив в Болгарии. Два человека погибли, один ранен.

11 июня около 20:30 часов по местному времени во время планового полета вертолет Ми-17 упал с высоты 50 метров в районе авиабазы Крумово. На борту находились три военнослужащих. Командир экипажа и пилот-помощник при крушении погибли, бортинженер госпитализирован в больницу. Его состояние медики оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет

Наиболее вероятной причиной аварии эксперты называют неожиданно возникшую техническую неполадку. Более точную причину назовут, когда закончится расследование.