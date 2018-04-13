В Болгарии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии произошла авария, которая унесла жизни 10 человек, еще 20 получили травмы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на трассе "Фракия", соединяющей города Бургас и Софию. По имеющимся сведениям, автобус столкнулся с легковым автомобилем. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших в больницы Софии.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.-0-