В Болгарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 16 человек

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с туристическим автобусом, которое произошло 25 августа в Болгарии, погибли 16 человек, пятеро пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии. Такие цифры привел на брифинге министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев, сообщает ТАСС.

Авария произошла в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге около 17.30. Из-за плохой видимости и сильного дождя автобус врезался в три легковых автомобиля, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 м. В автобусе находились члены клуба пенсионеров из села Световрачена в окрестностях Софии и водитель.

В связи с трагедией президент Болгарии Румен Радев отказался от участия в торжественных мероприятиях, посвященных 141-й годовщине героических боев на Шипке в русско-турецкой освободительной войне 1877-1878 года. Понедельник 27 августа объявлен днем национального траура.

ДТП в районе Своге стало вторым за 25 августа инцидентом с пассажирским автобусом. Так, днем на пути из Бургаса в Варну загорелся туристический автобус с 30 пассажирами. Благодаря своевременным действиям водителя автобуса все туристы и их багаж были эвакуированы, никто из них не пострадал. Однако автобус был полностью уничтожен огнем.-0-