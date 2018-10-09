В Болгарии задержан подозреваемый в жестоком убийстве журналистки

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Болгарии задержала подозреваемого в связи с убийством журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает Reuters.
Подозреваемый допрашивается в городе Русе. Для поддержки следственной бригады в город направлены три дополнительных прокурора.
Европейская комиссия призвала Болгарию провести оперативное расследование убийства.
Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN 30-летнюю Викторию Маринову. Тело убитой нашел 6 октября местный житель в зеленой зоне у Дуная. Отмечалось, что смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения. -0-
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