В Ботсване нашли 87 мертвых слонов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ботсване были найдены трупы почти 90 слонов, убитых браконьерами. Об этом сообщает "Би-би-си".
У большинства слонов нет бивней. По информации ученых, большинство из них были убиты в последние несколько недель.
С 2015 года число слонов, убитых браконьерами, увеличилось в два раза.
За последнее десятилетие браконьеры убили третью часть слонов, живущих в Африке. В Танзании за пять лет количество слонов сократилось наполовину.-0-
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