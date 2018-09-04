В Ботсване нашли 87 мертвых слонов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ботсване были найдены трупы почти 90 слонов, убитых браконьерами. Об этом сообщает "Би-би-си".

У большинства слонов нет бивней. По информации ученых, большинство из них были убиты в последние несколько недель.

С 2015 года число слонов, убитых браконьерами, увеличилось в два раза.

За последнее десятилетие браконьеры убили третью часть слонов, живущих в Африке. В Танзании за пять лет количество слонов сократилось наполовину.-0-