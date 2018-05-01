В Бразилии из-за пожара рухнул небоскреб

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бразильском Сан-Паулу загорелось и рухнуло многоэтажное здание, сообщают информагентства.
При обрушении небоскреба погиб как минимум один человек, еще двое считаются пропавшими. Перед обрушением очевидцы происшествия заметили в горящем здании несколько человек, которые просили о помощи.
O jornalismo do SBT, na sorte de novo, pegou a hora que o prédio no Largo Paissandu caiu pic.twitter.com/xtJszKGJw5— Alef de Lima (@limaalef) 1 мая 2018 г.
По информации местных СМИ, здание формально принадлежит полиции, однако не используется ею. Однако там могли быть сквоттеры - люди, которые занимают пустующие дома.
Пожар начался на пятом этаже, затем огонь распространился на верхние уровни. Огнем оказалось охвачено и соседнее здание, однако, по информации полиции, риска его обрушения нет.
На месте происшествия работают экстренные службы. В тушении огня задействовано около 160 спасателей.-0-
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