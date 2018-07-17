В Бразилии при столкновении 11 машин погибли не менее восьми человек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе в бразильском штате Минас-Жерайс при столкновении 11 автомашин погибли не менее восьми человек, сообщают информагентства.

В аварии сразу столкнулись 5 грузовых фур, столько же легковых машин и автобус. Во время этого дорожно-транспортного происшествия возник пожар. По предварительным данным правоохранительных органов, при ДТП пострадало не менее 64 человек, многие обгорели. Четверо погибли при пожаре, остальные получили ранения различной степени тяжести при столкновении машин. Обстоятельства инцидента выясняются.-0-