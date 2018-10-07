В Бразилии проходит голосование на всеобщих выборах

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование в рамках всеобщих - президентских, парламентских и губернаторских - выборов проходит сегодня в Бразилии, сообщает ТАСС.

Бразильцам предстоит избрать президента и вице-президента республики, губернаторов и вице-губернаторов всех 26 штатов и Федерального округа, депутатов региональных законодательных органов, две трети членов верхней палаты Национального конгресса (парламента) и нижнюю палату этого законодательного органа.

На высший государственный пост в Бразилии претендуют 13 кандидатов. Однако, по данным соцопросов, наибольшие шансы на победу имеют ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад. Третью строчку в рейтинге симпатий бразильских избирателей накануне голосования занимал левоцентрист Сиру Гомес от Демократической трабальистской партии.

Если никто из кандидатов на высший пост не наберет абсолютного большинства голосов, то 28 октября состоится второй тур выборов, в который выйдут два самых популярных участника избирательной гонки. Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года, его мандат рассчитан на четыре года.

Безопасность процесса голосования обеспечивают 280 тыс. сотрудников полиции, военных, пожарных и представителей спецслужб.-0-